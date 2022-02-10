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В ЛНР заявили об участии журналистов США в информационной кампании Киева в Донбассе

ЛУГАНСК, 10 февраля. /ТАСС/. Иностранные журналисты, в частности американских телеканалов NBC и ABC, участвуют в информационной кампании Киева в Донбассе, где украинский спецназ готовит провокации. Об этом заявил на брифинге в четверг офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Антон Микужис.

"В рамках проводимой Киевом информационной кампании с кодовым названием Crushing Sword ("Сокрушительный меч") отмечаем работу журналистов американских телеканалов NBC и ABC в районах н. п. Станица Луганская и Счастье, а также съемочной группы румынского телеканала "Антена ТВ" в районе н. п. Крымское и боснийского телеканала "О канал" в районе н. п. Северодонецк. Действия западных журналистов координируются штатными офицерами подразделений сил информационно-психологических операций ВСУ", - отметил он.

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