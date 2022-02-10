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Глава МИД Британии надеется, что применять санкции в отношении России не понадобится

Глава британского МИД надеется, что применять санкции в отношении России не понадобится.

Белый дом подтвердил, что США примут у себя саммит АТЭС в 2023 году
В ноябре одна из экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества заблокировала предложение провести в США следующую встречу на высшем уровне
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