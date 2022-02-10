Белый дом подтвердил, что США примут у себя саммит АТЭС в 2023 году

ТАСС, 10 февраля. США подтвердили, что примут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), и поблагодарили участников регионального объединения за поддержку предложения провести его на американской территории в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Белого дома.

"Мы гордимся тем, что США проведут у себя саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в 2023 году, - отмечается в тексте. - Мы благодарим дружественные экономики АТЭС за поддержку предложения США принять [саммит] у себя".

В ноябре одна из экономик АТЭС заблокировала предложение провести в США следующую встречу на высшем уровне.