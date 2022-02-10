Совбез Украины рассмотрит вопрос морского судоходства из-за учений России

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу рассмотрит "неотложный вопрос" о судоходстве в Черном и Азовском морях якобы "из-за блокады РФ части акватории". Об этом в четверг сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Одним из основных вопросов, который будет рассматриваться на выездном заседании СНБО Украины в Харькове 11 февраля, будет вопрос о рисках для морского судоходства Украины в связи с намерениями Российской Федерации перекрыть под предлогом проведения военно-морских учений районов Черного и Азовского морей", - отметил он в комментарии изданию "Украинская правда".

Данилов добавил, что этот вопрос повестки заседания президент Украины Владимир Зеленский определил как неотложный.

Ранее украинский МИД выразил протест в связи с проведением Россией учений в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. МИД утверждает, что "существенное и необоснованное усложнение международного судоходства, прежде всего торгового", может повлечь "сложные экономические и социальные последствия" для портов Украины. В свою очередь в ВМС Украины заявили, что учения "являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне".

В январе - феврале ВМФ России проводит военно-морские учения. По данным Минобороны РФ, "основной направленностью учений является отработка действий сил ВМФ и ВКС России по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам РФ с морских и океанских направлений". Учения пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана. Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тыс. единиц военной техники, около 10 тыс. военнослужащих.