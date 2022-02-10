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Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо

Марджори Грин допустила оговорку, когда попыталась осудить спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинив ее в использовании методов гестапо в борьбе против законодателей от оппозиции

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Член палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Грин решила осудить действия спикера палаты - Нэнси Пелоси (Демократическая партия), обвинив ее в использовании методов гестапо в борьбе против законодателей от оппозиции. Но Грин перепутала тайную полицию нацистской Германии гестапо с гаспачо - холодным супом испанской кухни.

В интервью телеканалу One America News Грин заявила следующее: "У нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за нашей законодательной работой, за нашими сотрудниками и американскими гражданами".

Слова Грин вызвали массу насмешливых комментариев в социальных сетях, отметила телекомпания NBC. Осознав свою ошибку, Грин постаралась перевести дело в шутку, написав на странице в Twitter: "Никакого супа тем, кто незаконно шпионит за членами Конгресса. Они будут отправлены в гуляш". 

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