Президент Гвинеи-Бисау заявил, что за попыткой госпереворота стоят наркоторговцы

ПРЕТОРИЯ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил в четверг, что за предпринятой в стране 1 февраля попыткой государственного переворота стоят наркоторговцы. По словам главы государства, которые приводит агентство Reuters, неудавшийся путч организован тремя лицами, которые еще в 2013 году были задержаны властями США за незаконный оборот наркотиков. Их имена не приводятся.

Группа вооруженных лиц предприняла на минувшей неделе попытку свергнуть президента Гвинеи-Бисау. Боевики захватили Дом правительства в столице страны Бисау, где проходило заседание с участием президента и премьер-министра. Прибывшему на место событий специальному подразделению морской пехоты после боя внутри здания удалось вызволить главу государства и членов правительства. Спустя несколько часов Умару Сисоку Эмбало выступил с обращением к нации, в котором объявил, что переворот не удался, а его организаторы будут задержаны и предстанут перед судом.