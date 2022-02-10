{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Представители военных ведомств США и Украины вновь обсудили обстановку в Восточной Европе

Предыдущий аналогичный разговор состоялся 9 февраля

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли в четверг вновь обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в сфере безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в письменном сообщении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Предыдущий аналогичный разговор состоялся в эту среду. В документе отмечается, Милли и Залужный "продолжили обмен мнениями и оценками относительно обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". Милли "вновь подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", говорится в тексте. "Украина является ключевым партнером НАТО и играет жизненно важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - утверждается в заявлении.

Теги
УкраинаСША
Греция и Хорватия подтвердили единство стран ЕС и НАТО по ситуации на Украине
Главы правительств стран Кириакос Мицотакис и Андрей Пленкович выразили надежду на скорую деэскалацию в регионе
Читать полностью