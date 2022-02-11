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Суд в Боливии отложил начало слушаний по делу в отношении экс-главы Боливии Жанин Аньес

Как сообщил министр юстиции страны Иван Лима, новая дата может быть назначена на середину марта

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 февраля. /ТАСС/. Боливийский суд в четверг отложил начало слушаний по делу о госперевороте, обвиняемой по которому проходит бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Об этом сообщил председатель инстанции Херман Рамос. Слушания должны были начаться в этот четверг.

"Суд <...> единогласно решил отменить действие постановление от 18 января 2022 года о начале судебных слушаний", - приводит слова председателя инстанции газета "Дебер".

По мнению суда, при принятии решении о начале слушаний были допущены нарушения. Как сообщил министр юстиции страны Иван Лима, новая дата может быть назначена на середину марта.

Аньес находится под стражей с 13 марта прошлого года. В рамках дела о госперевороте ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре. Одновременно с ней были арестованы несколько экс-министров и бывшие командующие армией, ВМС и ВВС. Аньес считает себя жертвой политического преследования.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.

Теги
БоливияАньес, Жанин
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