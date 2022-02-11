Сенатор Сандерс: политика США в отношении Украины способствовала нынешнему кризису

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Угроза вступления Украины в НАТО и усиление военного взаимодействия Киева со странами Запада стали факторами, способствовавшими возникновению нынешнего кризиса, при этом выйти из ситуации можно лишь за счет поиска решений, приемлемых для всех сторон, в том числе для России.

Такую точку зрения высказал в четверг, выступая в верхней палате Конгресса США, американский сенатор Берни Сандерс, который наравне с нынешним американским лидером Джо Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года.

"Коллеги, мы никогда не должны забывать о тех ужасах, которые вызовет война в этом регионе [в Европе], и мы должны сделать все возможное, чтобы достичь реалистичного и приемлемого для всех сторон решения, такого, которое было бы приемлемо для Украины, для России, для Соединенных Штатов и наших европейских союзников и предотвратило бы то, что могло бы стать худшей европейской войной со времен Второй мировой войны", - заявил Сандерс, обращаясь к коллегам-сенаторам.

Он обратил внимание на звучащую в последнее время в Вашингтоне "знакомую <...> воинственную риторику, которая усиливается перед началом каждой войны" и проявляется в призывах "проявить силу" и "не заниматься умиротворением". По его словам, такой упрощенный подход основывается на "отказе признать сложные корни противоречий в регионе" и "подрывает способность переговорщиков достичь мирного разрешения ситуации".

Дипломатическое урегулирование, учитывающее интересы всех сторон, по его мнению, было бы "проявлением силы", а вовсе не "слабостью и не умиротворением".

Игнорирование Западом интересов РФ

"Я знаю, что в Вашингтоне считается не очень популярным или даже, я бы сказал, политически корректным занятием пытаться понять позицию наших противников. Но я думаю, что важно это сделать, если мы хотим сформулировать правильную политику", - обратился Сандерс к коллегам, призвав их посмотреть на ситуацию не только с традиционной американской позиции, но также и постараться понять беспокоящие Москву вопросу.

"Одним из факторов, способствовавших нынешнему кризису, одним из, не единственным, по крайней мере с точки зрения России, была перспектива углубления отношений в сфере обороны между Украиной с одной стороны и Соединенными Штатами и Западной Европой с другой стороны. В том числе речь о том, что Россия считает угрозой присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, НАТО, военному альянсу, изначально созданному в 1949 году для того, чтобы противостоять Советскому Союзу", - подчеркнул он.

"Хорошо бы немного знать историю. Когда Украина стала независимой страной после распада Советского Союза в 1991 году, российское руководство четко дало понять, что обеспокоено перспективой того, что бывшие советские республики станут частью НАТО, а также размещением враждебных военных сил вдоль границ России. Официальные лица США в то время признавали, что эта обеспокоенность является легитимной", - напомнил сенатор. В частности, Сандер привел слова бывшего министра обороны Уильяма Перри (занимал пост в администрации 42-го президента США Билла Клинтона), который в одном из интервью признавал, что значительную часть ответственности за испортившиеся отношения между РФ и Западом следует возлагать на действия самих США на первоначальном этапе после распада СССР, в том числе в том, что касается расширения НАТО на восток. Он также процитировал нынешнего директора ЦРУ и бывшего американского посла в Москве Уильяма Бернса, который ранее отмечал, что "вступление Украины в НАТО является самой яркой из всех красных линий" для РФ. "Так что эта обеспокоенность была не вчера придумана <...> и не возникла из воздуха", - отметил законодатель.

"Очевидно, что вторжение России [на Украину] не является ответом. Но не является им и несговорчивость НАТО", - убежден Сандерс. Он обратил внимание на то, что членство в НАТО вовсе не является залогом успешного развития для стран Европы. "Важно признать, что, например, Финляндия, одна из наиболее развитых и демократичных стран в мире, граничит с Россией и решила не быть членом НАТО", - подчеркнул он. В качестве примеров других таких европейских стран Сандерс привел также Швецию и Австрию.

"Страны должны быть свободны в том, чтобы принимать свои собственные решения в сфере внешней политики. Но чтобы принимать эти решения мудрым образом, требуется серьезно взвешивать выгоды и издержки. Факт заключается в том, что если США и Украина начнут более глубокие отношения в сфере безопасности, это, вероятно, создаст очень серьезные издержки для обеих стран", - убежден политик.

Санкции ударят по самим США и всему миру

Сандерс также предостерег от излишней эскалации напряженности, в том числе предупредил, что потенциальный санкции Запада против России из-за Украины могут ударить и по самим США и их союзниками в Европе. "Санкции против России, которые будут введены как следствие ее действий, а также ответ на эти санкции со стороны России, которым она угрожает, могут привести к масштабным экономическим потрясениям, повлиять на цены на энергоносители, на бензин и нефть в нашей стране, на работу банков, на поставки продовольствия и привычные потребности обычных людей во всем мире", - предостерег он. "Вероятно, что россияне будут не единственным народом, который будет страдать от санкций, их последствия будут чувствоваться по всей Европе, они будут чувствоваться прямо здесь, в Соединенных Штатах, а также, вероятно, по всему мир", - добавил законодатель.

Лицемерие Вашингтона

Сенатор подверг критике и внешнюю политику Вашингтона в целом. "Для Соединенных Штатов является лицемерием настаивать на том, что мы, как страна, не признаем принципы деления на сферы влияния", - отметил он.