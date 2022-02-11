Премьер-министр Австралии указал на важность партнерства Quad в современном мире

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Поддержка партнеров в рамках Quad (четырехсторонний диалог по безопасности Австралии, Индии, США и Японии (Quadrilateral Security Dialogue) чрезвычайно важна в то время, когда мир стал "очень хрупким и разделенным". С таким заявлением выступил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ходе встречи с главами внешнеполитических ведомств стран - участниц партнерства.

Как отметил австралийский премьер, четыре страны будут работать над тем, "чтобы противостоять принуждению и давлению, которым подвергается Австралия". "Каждый из нас выступает за мировой порядок, благоприятствующий свободе, и особенно это важно здесь, в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе. Сегодня мы обсуждаем, как отстаивать ценности, которые нас объединяют, и противостоять принуждению, чтобы все страны региона имели право на выбор и возможности сохранять и укреплять свой суверенитет", - указал Моррисон.

По словам главы МИД Австралии Марис Пейн, в ходе двухчасовой встречи министры также обсудят "общее видение в области развития экономики, региональной безопасности и стабильности, а также возможности для более активного участия в регионе". Кроме того, в повестке - вопросы о новом партнерстве Москвы и Пекина и ситуации на российско-украинской границе. "Более чем один авторитарный режим является вызовом нынешнему мировому климату, [Северная] Корея и Китай тоже будут частью наших сегодняшних дискуссий", - сказала она.

Мероприятия в рамках четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности проходят в австралийском Мельбурне с 10 по 12 февраля. В эти дни, помимо двухчасового заседания Quad, запланированного на вечер пятницы, также проходит ряд двусторонних министерских встреч и встречи глав внешнеполитических ведомств с премьер-министром Австралии.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан Австралией, Индией, США и Японией в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.