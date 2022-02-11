В Узбекистане пересмотрят правила дорожного движения

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам пересмотреть правила дорожного движения (ПДД), которые по его мнению, значительно устарели. Об этом в пятницу сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

"Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в пятницу заявил о необходимости разработки новых "Правил дорожного движения", которые "значительно устарели", на основе международных стандартов", - говорится в сообщении со ссылкой на выступление Мирзиёева на совещании, посвященном безопасности дорожного движения.

"Все изменения в законодательство будут разрабатываться в обсуждении с депутатами, экспертами и общественностью", - процитировал слова президента Асадов.

По его данным, в ходе совещания была приведены статистические данные, согласно которым, почти половина из 7,7 млн совершенных в минувшем году нарушений ПДД были грубыми (в том числе управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный свет светофора). При этом 10% аварий совершались из-за неопытности водителей, 25% - из-за несоответствия состояния дорожной инфраструктуры требованиям, 20% - из-за нарушения правил пешеходами.

"Все эти проблемы тесно связаны и с социальными, и с экономическими вопросами, и с вопросами безопасности. Поэтому в 2022 году мы реализуем во всех регионах общенациональную программу "Безопасная дорога и безопасный пешеход", - отметил президент. Он сообщил также, что планируется введение системы, в соответствии с которой за нарушения ПДД будут начисляться специальные баллы.

"Если за год водитель накопит больше 12 баллов, он будет лишен права управления автомобилем", - уточнил Мирзиёев. Кроме того, по его мнению, должна быть усилена ответственность за оказание сопротивления сотрудникам безопасности дорожного движения и их дискредитацию.