В Латвии готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины

РИГА, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Латвии готовятся к возможному наплыву беженцев из Украины, если там начнется вооруженный конфликт. Об этом в пятницу заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

"Наши ответственные учреждения также работают над этим вопросом и готовятся. Но сейчас надо сказать, что нужно учитывать несколько очень важных нюансов. Во-первых, у Украины нет границы с Латвией, но есть граница, например, с Польшей и некоторыми другими странами - членами ЕС", - сказал он местному телеканалу TV3. Во-вторых, несмотря на события в Белоруссии и позицию этой страны, глава МИД Латвии считает возможным поток беженцев из Украины через Белоруссию.

"Мы должны считаться с тем, что, скорее всего, [для Латвии] это будет не первичная, а вторичная миграция. Мы должны быть готовы к этому, и над тем, что эти люди здесь будут, работают как коллеги из министерства внутренних дел, так и наше министерство, а также другие ответственные структуры", - указал Ринкевичс. "Я сейчас не хочу называть цифры, но хочу сказать, что этот вариант готовится на случай действительно самого плохого сценария. Мы никогда не сможем спрогнозировать число людей, и было бы безответственно сейчас говорить о тысячах или десятках тысяч", - добавил он.

Глава МИД Латвии также подчеркнул, что если одна из стран - участниц ЕС не сможет справиться с большим наплывом беженцев, другим странам придется прийти на помощь, задействовав механизм ЕС по перераспределению беженцев. "Но я не думаю, что сейчас нужно слишком увлекаться какими-то апокалиптическими сценариями. Мы должны быть готовы, мы готовимся, но сейчас мы не можем назвать конкретных цифр. Это все еще время дипломатии, это еще не время плохих сценариев, и я бы хотел надеяться, что этот дипломатический сценарий в конце концов возобладает", - отметил политик.

В последние месяцы на Западе, а также в Киеве звучат заявления о якобы возможном вторжении РФ на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "пустым и безосновательным нагнетанием напряженности". При этом он не исключил, что это делается для оправдания попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины и предупредил, что такие действия Киева будут иметь самые серьезные последствия.