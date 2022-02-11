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Пушилин: передаваемое Киеву оружие может быть использовано для терактов против Европы

Глава ДНР отметил, что "Украина несубъектна и может взорваться массой терактов, направленных абсолютно во всех направлениях"

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что оружие, передаваемое Украине государствами Запада, может быть использовано для терактов, в том числе против стран Европы.

"Украина - это государство, которое, по сути, управляется людьми с неонацистскими взглядами, с ультраправыми взглядами. Вы представляете, какое количество оружия может стать неуправляемым?" - заявил Пушилин в пятницу на брифинге для прессы.

"Вы очень глубоко ошибаетесь, те, кто принимает решение об отправке оружия [Украине], что все это оружие будет [направлено] против России", - заявил глава ДНР, обращаясь к руководителям стран Запада. "Нет, Украина несубъектна, Украина, которую мы сейчас видим, может взорваться такой массой терактов, направленных абсолютно во всех направлениях, в том числе против европейских стран, которые рядом находятся", - считает Пушилин.

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