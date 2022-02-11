DPA: НАТО решила усилить военное присутствие в Румынии, Болгарии и Словакии

БЕРЛИН, 11 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО согласились усилить военное присутствие на восточном фланге - в Румынии, Болгарии и Словакии - в свете обострения отношений с Россией. Об этом сообщило в пятницу агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По его информации, 30 стран НАТО приняли на этой неделе предложение военных специалистов в ходе письменной процедуры принятия решения. Его должны подтвердить 16 февраля министры обороны государств - членов альянса. После этого последует официальное заявление. Реализация планов может начаться весной.

Критики такого решения указывают, что оно еще больше обострит отношения между Россией и Западом, пишет DPA. Дополнительные силы уже согласились направить Франция и США. НАТО также решила проверить необходимость усиления контингента в других частях Европы.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.