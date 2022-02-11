Страны Quad заявили о полной поддержке АСЕАН и ее партнеров в регионе

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Страны - участницы Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) заявили о полной поддержке Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и реализации ее принципов в регионе Индийского и Тихого океанов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в пятницу в Мельбурне встречи руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии.

"Как сторонники единства и центральной роли АСЕАН в регионе <…>, мы продолжим поддерживать организацию и ее партнеров в продвижении и практической реализации взглядов АСЕАН на [развитие] Индо-Тихоокеанского региона, которые являются основополагающими для региональной стабильности и процветания сегодня, и будут иметь ключевое значение для определения экономического и политического будущего региона. Мы также продолжим поддерживать Камбоджу, принявшую роль председателя АСЕАН в 2022 году", - отмечается в заявлении.

Мероприятия в рамках четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности проходят в австралийском Мельбурне с 10 по 12 февраля. В эти дни, помимо двухчасового заседания Quad, составлявшегося в пятницу, также проходит ряд двусторонних министерских встреч и встречи глав внешнеполитических ведомств с премьер-министром Австралии.

Четырехсторонний диалог по безопасности был основан Австралией, Индией, США и Японией в 2007 году как механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.