Страны Quad осудили ракетные запуски КНДР

СИДНЕЙ, 11 февраля. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония, Quad) осудили ракетные запуски КНДР и выступили за ее полную денуклеаризацию. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в пятницу по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран Quad.

"Мы осуждаем ракетные запуски Северной Кореи, дестабилизирующие ситуацию [в регионе] и нарушающие резолюции Совета Безопасности ООН", - говорится в документе. Главы внешнеполитических ведомств четырех стран также подчеркнули, что Quad выступает за полную денуклеаризацию КНДР и скорейшее разрешение ситуации вокруг японских граждан, похищенных северокорейскими спецслужбами.

КНДР 30 января опробовала баллистическую ракету средней дальности, которая пролетела около 800 км в направлении Японского моря и достигла максимальной высоты 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на тестирование соответствующих вооружений и проведение ядерных испытаний. С начала года Пхеньян осуществил запуски уже семь раз.