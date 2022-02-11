Пушилин: в ДНР хотели бы видеть Украину в составе Союзного государства РФ и Белоруссии

ДОНЕЦК, 11 февраля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) хотела бы видеть Украину в будущем в составе Союзного государства России и Белоруссии. Об этом заявил в пятницу на брифинге для прессы глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос, каким в ДНР видят будущее государственное устройство Украины в случае ее наступления на ДНР и ЛНР.

"Конечно, мы хотели бы видеть в итоге Украину в рамках Союзного государства с Россией и Белоруссией. Так это должно быть", - заявил Пушилин.

"Только это уже не государство Украина. Это уже несколько иное образование, которое, возможно, появится после возможной наступательной операции Украины", - считает глава ДНР. "Не хотел бы больше давать никаких подробностей даже моих предположений, потому что это может по-разному быть интерпретировано нашими оппонентами", - добавил он.