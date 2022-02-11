Порядка 30 наблюдателей из стран ЕС хотят прибыть на референдум в Белоруссию

МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Глава администрации президента Белоруссии Игорь Сергеенко сообщил, что порядка 30 наблюдателей из стран Евросоюза изъявили желание работать на конституционном референдуме в республике.

"Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать", - приводит слова Сергеенко агентство БелТА в пятницу. По его словам, как ожидается, на референдуме будут работать до 40 тыс. национальных наблюдателей.

Он напомнил, что на данном этапе в стране функционируют 153 территориальных комиссии и 5 510 участковых. "Для обеспечения стабильной социально-экономической и общественно-политической обстановки в стране реализуется комплекс мер, создана межведомственная рабочая группа во главе с первым заместителем главы администрации президента, в которую вошли представители всех государственных органов и руководство облисполкомов", - отметил он.

Ранее глава ЦИК Игорь Карпенко не исключил, что на референдуме будут также наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, ЦИК республики направил приглашения в центризбиркомы стран СНГ прислать своих наблюдателей. Сообщалось, что Центризбирком России получил приглашение от ЦИК Белоруссии и планирует направить наблюдателей на референдум.

Ожидается, что в состав миссии наблюдателей от СНГ на конституционном референдуме войдут 100-120 человек. В соответствии с указом президента Белоруссии, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно будет с 22 по 26 февраля.