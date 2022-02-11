Байден ушел от ответа на вопрос о вероятности конфликта вокруг Украины

НЬЮ-ЙОРК, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в интервью телекомпании NBC , фрагменты которого были показаны в эфире в пятницу, не стал напрямую отвечать на вопрос о том, достигла ли инерция в ситуации вокруг Украины той отметки, когда обострение неизбежно, и у России "нет иного выбора, кроме как вторгаться".

"Я говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным, я говорил также с лидерами каждой из стран НАТО, и я объединил их [лидеров НАТО] так, как никогда раньше, наладил координацию насчет того, что делать, если Путин предпримет действия, - сказал он. - Вопрос в том, что он знает - должен знать - что если он так сделает, то вся ситуация для России изменится по всему миру, изменится за одну ночь. Урон для репутации и экономический ущерб для России будет значителен".

В показанных ранее фрагментах этого же интервью Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.