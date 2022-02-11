В Киеве заявили, что работа "нормандского формата" разблокирована и встречи будут частыми

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Власти Украины считают, что работу "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина, Франция) удалось разблокировать и теперь встречи будут проходить чаще. Об этом заявил в пятницу глава офиса украинского президента Андрей Ермак на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

"Процесс работы "нормандского формата" разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", - отметил Ермак.

По его словам, на встрече советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине "Украина получила поддержку своей позиции". "Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность об активизации работы в ТКГ (трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе - прим. ТАСС). И самое главное, что этот процесс переговорный происходит, украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию относительно всех вопросов", - подчеркнул Ермак.

В четверг в Берлине состоялись переговоры политических советников "нормандской четверки". По их итогам не удалось согласовать какой-либо общий документ.