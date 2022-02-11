В Литве заявили, что Китай настаивает на изменении названия представительства Тайваня

ВИЛЬНЮС, 11 февраля. /ТАСС/. Изменение нескольких букв в названии представительства Тайваня положило бы конец конфликту Литвы с Китаем. Об этом в пятницу заявил журналистам после встречи с поверенным в делах КНР в балтийской республике Цюй Байхуа заместитель председателя парламентского комитета по внешней политике Гедрюс Сурплис.

"Представитель Китая подчеркнул, что дело исключительно в названии. Если мы изменим в нем несколько букв и оно станет звучать так, как в других странах, конфликт будет исчерпан", - сказал он.

Поверенный в делах КНР, по словам депутата, считает, что литовский МИД избегает диалога. "Проблема еще и в том, что наше министерство [МИД Литвы] не разговаривает об этом с ними", - заявил Сурплис.

Резкое ухудшение отношений Вильнюса и Пекина было спровоцировано открытием 18 ноября 2021 года в Литве представительства Тайваня. Китай, выступающий против и согласный на представительство Тайбэя, отозвал своего посла из Вильнюса и предложил сделать то же самое Литве. 21 ноября прошлого года правительство КНР приняло решение понизить дипломатические отношения с республикой до уровня поверенного в делах, а потом направило ноту об изменении статуса своей дипмиссии в Вильнюсе с посольства на представительство.