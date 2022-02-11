Уоллес посетил выставку по истории сотрудничества СССР и союзных государств в годы войны

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, прибывший в Москву в пятницу для встречи с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу, ознакомился с выставкой, посвященной истории военного сотрудничества СССР и союзных государств в годы Великой Отечественной войны.

Пояснения Уоллесу дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. В частности, он предположил, что на одной из фотографий могут быть изображены родственники британского коллеги.

"Вот танки, которые поставляла Великобритания Советскому Союзу. Британские танки имели один недостаток - они по нашему снегу скользили. Поэтому наши конструкторы вместе с английскими коллегами придумали устройство, чтобы танки не скользили, - отметил российский министр. - А вот наши танки".

На это Уоллес ответил: "Когда мы росли, у нас на уроках всегда рассказывали про Т-34".

Шойгу также рассказал коллеге, что в подмосковном парке "Патриот" есть памятники многим союзникам СССР. "Мы обязательно пригласим вас и госпожу посла в парк "Патриот". Там уже есть многие памятники. Кроме английских, будут "Нормандия-Неман", Франция, Соединенные Штаты, Китай, Вьетнам, Монголия и многие другие - все, кто оказывал помощь Советскому Союзу. На открытие пригласим обязательно", - сказал Шойгу.

По словам Уоллеса, совместное военное сотрудничество британцев с русскими "уходит корнями в XV век". "Очень глубокие корни. Некоторые командующие российских войск были из Шотландии - по приглашению царя", - сказал министр.

О выставке

Выставка, развернутая в Минобороны России, рассказывает о взаимопомощи стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской Германией. В витринах представлены подлинные экспонаты из фондов Центрального музея Вооруженных сил РФ, а также копии иллюстративного и документального материала.

11 июня 1942 года СССР и США подписали соглашение о взаимных поставках по ленд-лизу военной техники, оружия, боеприпасов, снаряжения, стратегического сырья и продовольствия. Первые поставки прибыли еще в 1941 году, но основная часть пришлась на 1943-1944 годы.