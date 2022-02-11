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Уоллес: Британия серьезно относится к заявлениям РФ, что планов вторгаться на Украину нет

Министр обороны Великобритании при этом отметил, что Лондон будет судить по действиям, а не по словам

ЛОНДОН, 11 февраля. /ТАСС/. Великобритания серьезно относится к заявлениям военного руководства России об отсутствии планов вторжения на Украину, но судить будет по действиям, а не по словам. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в пятницу журналистам по итогам переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Трансляцию его пресс-конференции в посольстве Соединенного Королевства в Москве вел телеканал Sky News.

"Он [Шойгу] очень опытный министр, как и глава Генерального штаба ВС РФ Валерий] Герасимов, и когда они говорят мне, что они не будут вторгаться на Украину, мы относимся к этому серьезно, но мы также будем смотреть на действия, которые будут сопровождать эти [слова]", - сообщил Уоллес.

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Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаВеликобританияРоссияУоллес, Бен
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