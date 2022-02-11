Четыре истребителя ВВС Испании прибыли в Болгарию для участия в миссии НАТО

СОФИЯ, 11 февраля. /ТАСС/. Истребители Eurofighter прибыли в пятницу на авиабазу Граф-Игнатьево в Болгарии для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны республики.

"Четыре истребителя приземлились на авиабазе Граф-Игнатьев, до 31 марта истребители и 130 испанских военнослужащих вместе с коллегами из болгарских ВВС будут выполнять задачи по усиленной охране воздушного пространства. При выполнении функций воздушной полиции болгарские дежурные истребители будут использоваться приоритетно", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны напомнило, что охрана воздушного пространства НАТО - это мирная, временная, коллективная и оборонительная миссия. Правительство Болгарии дало разрешение на проведение совместной операции 24 января.