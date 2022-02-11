Белый дом заявил, что утверждения о планах РФ в отношении Украины не отражают мнение США

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Материал телеканала PBS о том, что Россия якобы уже приняла решение о шагах против Украины, не отражает данные, которыми располагает администрация США. Об этом заявил в пятницу на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Материал, на который вы ссылаетесь, я еще не видел, но он неверно отражает сегодняшние данные администрации США. Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение", - сказал он.

США не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины, отметили в Белом доме.

Салливан заявил, что вопрос о возможной отправке новых сил США в Европу затрагивался во время телефонной беседы президента США Джо Байдена и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с участием других европейских лидеров, однако решения на данный счет не принимались.

"Что касается сил, приведенных в повышенную готовность на случай, если будет принято решение НАТО отправить их [в Европу], то у президента была возможность обсудить это сегодня с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом]. Никакого решения в этом отношении не было принято, но эти силы остаются в повышенной готовности, если такой запрос от НАТО поступит", - сказал он.

Салливан выступил с утверждением, что Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

"Существует высокая вероятность того, что это [вторжение] будет включать захват значительной территории Украины и захват крупных городов, включая столицу", - сказал он, не приведя никаких доказательств.