Politico: ЕС разрешил части своих дипломатов покинуть Украину

ТАСС, 12 февраля. Евросоюз (ЕС) разрешил сотрудникам своего дипломатического представительства на Украине, не задействованным в особо важных процессах, покинуть страну. Об этом в пятницу сообщила американская газета Politico со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"На данный момент второстепенный персонал получил возможность покинуть страну (Украину). Мы продолжаем оценивать ситуацию по мере ее развития в соответствии с нашей обязанностью заботиться о наших сотрудниках", - приводит издание слова дипломата. Он добавил, что внешнеполитическая служба находится в тесном сотрудничестве со странами - членами Евросоюза.

Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас во внутреннем письме к сотрудникам заявил, что призывает всех иностранных сотрудников, за исключением основного персонала, покинуть страну как можно скорее, пишет Politico со ссылкой на источник.

В конце января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение ряда стран об эвакуации членов семей дипломатов из своих представительств на Украине, в Киеве не видят "объективных и реальных" оснований для этого.