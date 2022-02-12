Минские соглашения разберут на совещании парламентариев в "нормандском формате"

ПАРИЖ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Организаторы консультаций парламентариев из стран "нормандского формата" (России, Франции, ФРГ и Украины) намерены подробно обсудить содержание минских соглашений на ближайшем заседании и ожидают участия в этих дискуссиях представителей разных партий Украины, в том числе правящей партии "Слуга народа". Об этом заявил корреспонденту ТАСС депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Олег Волошин.

"Пока что был первый этап. Мы всех приглашали, но нам сказали, что, мол, сейчас такой момент у границы, а мы тут с россиянами будем диалоги вести". Но в следующий раз, я надеюсь, что в такой же дискуссии, глядя в глаза, мы будем по пунктам разбирать минские соглашения", - сказал Волошин. Парламентарий не уточнил, когда может состояться следующая встреча, однако в конце дебатов было высказано предложение о проведении такого мероприятия в Берлине.

Он уточнил, что ОПЗЖ предлагала включиться в дискуссию коллегам из партии "Слуга народа" и партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", чтобы они пояснили представителям парламентов Франции и ФРГ, почему не хотят выполнять те или иные пункты минских соглашений. "Но если они отказываются говорить с российскими коллегами, то, получается, кто хочет конфронтации и конфликта?" - сказал Волошин.

Представитель ОПЗЖ отметил, что первое заседание международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата" можно считать успешным. Несмотря на технические проблемы и заметно превышенное время дебатов (три часа вместо запланированных двух), многие участники, в том числе и те, кто были онлайн, присутствовали в дискуссии, брали дополнительное слово.

"Не было ощущения, что это какая-то паркетная встреча, бывало, что заметно "искрило", особенно когда слово брали немецкие и российские коллеги, - сказал он. - Для нас было важно продемонстрировать жителям наших стран, что мы можем между собой дискутировать, спорить, но при этом оставаться в рамках приличий. Важно, чтобы люди в России видели, что в Киеве не все русофобы и с нами можно и нужно разговаривать".

Парламентский диалог

Первая встреча в рамках парламентского измерения "нормандского формата" состоялась в пятницу в Сенате (верхней палате парламента) Франции в гибридном формате. Российские, а также часть украинских, немецких и французских парламентариев выступали онлайн. Среди участников дискуссий были председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, зампредседателя комитета Бундестага по внешней политике Томас Ерндль, председатель ОПЗЖ, народный депутат Украины Виктор Медведчук. Организаторами конференции выступили французский сенатор Себастьян Моран и депутат Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) Фредерик Пети.

Инициатива о приглашении парламентариев других стран к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины впервые была озвучена Медведчуком в декабре 2019 года. На встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным он высказал предложение по организации межпарламентского диалога по Донбассу в "нормандском формате", Путин инициативу поддержал. В январе 2020 года украинский парламентарий провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а затем представил парламентское измерение "нормандского формата" в Германии для всех крупных фракций Бундестага. Этот диалог был приостановлен из-за пандемии коронавируса.