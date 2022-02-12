Премьер Японии объяснил призыв к гражданам покинуть Украину непредсказуемостью ситуации

ТОКИО, 12 февраля. /ТАСС/. Япония призвала своих граждан покинуть территорию Украины из-за непредсказуемости складывающейся ситуации. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы призвали японских граждан покинуть Украину из-за непредсказуемости ситуации. Мы будем действовать в зависимости от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем", - приводит его слова агентство Kyodo. Глава японского правительства также в очередной раз подчеркнул, что Япония будет тесно сотрудничать со странами G7 по ситуации вокруг Украины.

МИД Японии в пятницу принял решение повысить уровень угрозы нахождения на территории Украины до максимального (четвертого) уровня и призвал своих граждан немедленно покинуть территорию этой страны. Четвертый уровень опасности нахождения на территории той или иной страны, по классификации МИД Японии, содержит призыв "немедленно покинуть территорию" государства и отказаться от любых поездок в эту страну. Свое решение японское внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе". В МИД страны подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

По данным японского правительства, при канцелярии Кисиды также был создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации по ситуации вокруг Украины.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу.