Участники учений "Союзная решимость - 2022" занимаются уничтожением условных диверсантов

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Белорусские и российские военные отработают в субботу задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника на проходящих в Белоруссии учениях "Союзная решимость - 2022". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Сегодня на полигоне Гожский подразделения механизированной бригады Вооруженных сил Республики Беларусь продолжают отрабатывать вопросы ведения оборонительного боя. Подразделения десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ выполняют задачи по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

По данным пресс-службы, на полигоне Брестский подразделениями сил специальных операций ВС Белоруссии, ВДВ и мотострелковыми подразделениями ВС РФ отрабатываются вопросы взятия под охрану назначенных объектов, колонн подразделений тыла, вскрытия схронов незаконных вооруженных формирований. Также на участке местности "Гомель" белорусские и российские десантники проведут поиск, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника и незаконных вооруженных формирований. "Также подразделениями сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь проводится усиление участков государственной границы (на границе с Украиной - прим. ТАСС)", - проинформировали в Минобороны.

В ведомстве также сообщили, что в рамках учений "на участке местности "Барановичи" механизированными подразделениями Вооруженных сил Белоруссии и морской пехоты Вооруженных сил России ведутся [учебные] боевые действия на рубежах маневренной обороны, осуществляется прикрытие войск от ударов средств воздушного нападения [условного] противника".

На участке местности "Лунинец" штурмовой авиацией Военно-космических сил ВС РФ проводится поддержка обороняющихся войск, отметили в пресс-службе Минобороны Белоруссии.