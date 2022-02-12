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Кризис на Украине

Мэры Праги и Варшавы 14 и 15 февраля посетят Киев для поддержки Украины

Как сообщил источник в руководстве столицы Чехии, Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский намерены выразить поддержку Украине в условиях нарастания напряженности

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Мэры Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский в начале будущей недели посетят Киев с целью выразить поддержку Украине. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в руководстве столицы Чехии.

"Мэры Праги и Варшавы Зденек Гржиб и Рафал Тшасковский в начале будущей недели посетят Киев с целью выразить поддержку Украине в условиях нарастания напряженности на ее восточной границе, - отметил источник. - Гржиб вылетает в Киев в понедельник, 14 февраля, а во вторник, 15 февраля, вместе Тшасковским он встретится с мэром Киева Виталием Кличко".

Гржиб и Тшасковский направляются в Киев в качестве представителей "Пакта свободных городов" - основанного в 2019 году международного объединения, в состав которого входят более 20 городов, расположенных на разных континентах.

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