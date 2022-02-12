СМИ: чешские власти воздерживаются от рекомендации своим гражданам покинуть Украину

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Чехии пока не собираются рекомендовать гражданам республики покинуть территорию Украины, как это сделали в ряде стран Запада. Об этом сообщило в субботу Чешское телевидение.

За развитием ситуации на Украине внимательно наблюдает МИД Чехии. В данный момент для чешских граждан действует рекомендация не посещать северные и восточные районы этой страны.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.