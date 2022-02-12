МИД Эстонии не планирует вывозить граждан с Украины

ТАЛЛИН, 12 февраля. /ТАСС/. МИД Эстонии в данный момент не планирует оказывать логистическую поддержку гражданам, которые хотят покинуть Украину. Об этом в субботу заявила глава ведомства Эва-Мария Лийметс.

"Пока у нас нет такого плана, но, безусловно, мы продолжим следить за ситуацией, - приводит ее слова портал Delphy. - Наша консульская служба в Киеве открыта для решения проблем граждан Эстонии". Лийметс добавила, что, по официальным данным, на Украине находятся 1 565 граждан Эстонии и лиц, имеющих эстонский вид на жительство.

"В настоящее время ситуация с безопасностью на Украине напряженная, это, вне всякого сомнения, все хорошо знают, - заявила министр. - Конечно же, мы все время следили за ситуацией, и в эти дни ситуация снова обострилась. Поэтому нельзя исключать ни одного сценария. Мы сочли целесообразным выпустить предупреждение о поездках, чтобы повысить осведомленность".

В пятницу МИД Эстонии призвал граждан воздержаться от поездок на Украину без крайней необходимости "в связи с возросшей угрозой военных действий со стороны России". Находящимся в Эстонии гражданам рекомендовано по возможности вернуться домой.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.