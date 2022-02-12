Полиция Парижа начала пресекать акцию автомобилистов против санитарных ограничений

ПАРИЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Французские правоохранители в субботу начали составлять протоколы о нарушениях в отношении участников акции автомобилистов "Колонны свободы", которые хотят заблокировать улицы Парижа, выражая несогласие с действующими в стране санитарными ограничениями.

"Полиция пресекает действия нескольких колонн", - говорится в сообщении в Twitter парижской префектуры полиции. "Составлен в общей сложности 201 протокол о нарушениях", - уточнили в ведомстве.

Как проинформировали в столичной полиции, "более 450 автомобилей участников акции задержано в районе парижского пригорода Сен-Клу". Еще более 50 автомобилей задержано в других пригородах французской столицы.

Парижская полиция намерена пресекать все попытки проведения подобной незаконной акции. В городе для этих целей мобилизованы более 7 тыс. полицейских и жандармов, а также легкая бронетехника.

"Колонны свободы"

Ранее сообщалось, что несколько автоколонн из разных регионов Франции направились к Парижу, чтобы принять участие в акциях протеста против санитарных ограничений. Участники стали подъезжать к французской столице с вечера пятницы. Акция получила название "Колонны свободы" по аналогии с протестами дальнобойщиков в Канаде. Префектура полиции Парижа выпустила распоряжение о запрете подобных демонстраций с 11 по 14 февраля и пригрозила участникам крупными штрафами и тюремными сроками, если они решат блокировать дороги в Париже. В пятницу вечером полиция сообщила, что Административный суд Парижа отклонил жалобу, поданную против решения префектуры, и подтвердил запрет на манифестации с автоколоннами в эти выходные.

В республике с 24 января введен в действие вакцинный пропуск, необходимый для посещения ресторанов, театров, кинозалов. Документ выдается только в случае прохождения полного курса вакцинации (две основные инъекции разрешенными в ЕС препаратами и третья - бустерная - прививка). По состоянию на 10 февраля две основных прививки сделали 53 млн человек, более 37 млн французов получили бустерную дозу.

Распространение ковида и смягчение ограничений

Вместе с тем в стране наблюдается постепенное снижение числа заражений. В настоящий момент этот показатель составляет около 1,9 тыс. случаев на 100 тыс. человек, тогда как в конце января было более 3,5 тыс. случаев. Всего с начала пандемии коронавирус стал причиной смерти более 134 тыс. французов. 11 февраля власти подтвердили около 132 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа, тогда как еще 25 января за сутки в стране было выявлено более 500 тыс. заразившихся.

В стране постепенно смягчаются антиковидные ограничения. С 16 февраля откроются дискотеки и клубы, а с 28 февраля, как ожидается, ношение масок перестанет быть обязательным в помещениях, где на входе проверяют вакцинные пропуска.