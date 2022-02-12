Оппозиция Украины призвала Зеленского выполнить минские соглашения или уйти в отставку

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране и организации продуктивной работы контактной группы по урегулированию в Донбассе, согласования позиций в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина, Франция). С таким заявлением в субботу выступила эта оппозиционная политическая сила по случаю седьмой годовщины подписания комплекса мер по выполнению минских соглашений.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинской власти организации продуктивной работы трехсторонней контактной группы (контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины - прим. ТАСС) в Минске, согласования позиций в "нормандском формате", принятия законов об амнистии, об особенностях выборов на временно неподконтрольных территориях, об особом порядке местного самоуправления, конституционных положений об особом статусе Донбасса", - отмечается в заявлении.

По убеждению ОПЗЖ, выполнение минских соглашений позволит "прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и улучшение жизни людей". Оппозиция напомнила, что минские соглашения подтверждены резолюцией Совета Безопасности ООН от 17 февраля 2015 года, имеют поддержку всего международного сообщества. "Их безальтернативность и необходимость выполнения признаются всеми сторонами конфликта. Однако они до сих пор остаются нереализованными", - констатирует ОПЗЖ.

Как сказано в заявлении, "обеспечение мира является главным требованием украинского общества и ключевым предвыборным обещанием нынешней власти". "Она обязалась обеспечить политическое урегулирование конфликта, имплементировать в украинское законодательство формулу Штайнмайера, принять законы, предусмотренные минскими соглашениями. Но, как и предыдущий режим [экс-президента Петра] Порошенко, нынешняя власть предпочитает разговоры о "красных линиях" принятию политических и законодательных решений. Переговоры в любых форматах выхолащиваются, сводятся к бесконечной говорильне, а достигнутые договоренности не выполняются", - подчеркивает ОПЗЖ.

Оппозиция отмечает, что "за безответственность и безволие украинской власти страна платит страшную цену". "Продолжение конфликта ведет к новым человеческим жертвам, истощает экономику, разоряет украинские семьи и выталкивает людей из страны. При этом власть использует конфликт для уничтожения свободы слова, расправы над политическими оппонентами и подавления гражданских прав и свобод, в том числе конституционного права украинских граждан на выборы и местное самоуправление", - подчеркивается в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что команда президента Владимира Зеленского не выполнила обещание "вернуть в Украину мир и должна уйти в отставку".

Отговорки Киева

Комплекс мер по выполнению минских соглашений был подписан 12 февраля 2015 года. Они предполагают не только прекращение огня в Донбассе, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным.

Камнем преткновения стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом, согласно девятому пункту комплекса мер по выполнению минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.