МИД Швейцарии рекомендовал воздержаться от туристических поездок на Украину

ЖЕНЕВА, 12 февраля. /ТАСС/. МИД Швейцарии посоветовал жителям страны воздержатся от туристических и других поездок на Украину, не имеющих срочного характера. Соответствующую рекомендацию внешнеполитическое ведомство опубликовало в субботу на своем сайте.

"Не рекомендуется отправляться на Украину в туристические и иные поездки, не имеющие срочного характера. В целом не рекомендуется посещать некоторые части этого государства", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что данные рекомендации "соответствуют нынешнему анализу ситуации" со стороны дипломатического ведомства Швейцарии и что они "регулярно выверяются и модифицируются, если это необходимо".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.