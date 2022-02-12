МИД ДНР заявил, что Киеву придется смириться с необходимостью прямого диалога с Донбассом

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Прямой диалог Киева с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) является единственно возможным инструментом урегулирования, и украинской власти придется с этим смириться. Об этом в субботу заявила Донецкому агентству новостей министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в седьмую годовщину со дня подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"Самое главное и фундаментальное препятствие для прогресса на минском треке - это попытки Киева всеми возможными способами отказаться от прямого диалога с Донбассом. Хотя именно такой диалог является единственно возможным инструментом для урегулирования возникших между Украиной и Донбассом противоречий. Пока украинское руководство не смирится с этим фактом, никакой результативности в рамках мирных переговоров не будет. А смириться Киеву придется", - отметила Никонорова.

По словам главы дипведомства, этому утверждению способствуют несколько фактов, которые украинским властям не рекомендуется игнорировать. "Во-первых, такое обязательство содержится в одобренном Советом Безопасности ООН Комплексе мер, и, во-вторых, потому что вопрос необходимости прямого взаимодействия с нами все чаще начинает подниматься на встречах политсоветников глав стран - гарантов Минских соглашений, в рамках заседаний СБ ООН, в сюжетах и репортажах глобальных СМИ и на других международных площадках", - резюмировала полпред ДНР на минских переговорах.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан 12 февраля 2015 года. Они предполагают не только прекращение огня в Донбассе, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. При этом параметры политического урегулированию должны согласовываться с Донецком и Луганском, однако Киев категорически отказывается от прямого диалога. В целом весь этот план остается нереализованным.

Камнем преткновения также стал вопрос передачи под контроль Киева участка границы с Россией в Донбассе. Киев настаивает на том, что это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений. При этом, согласно девятому пункту Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования. Последнее предполагает реформу Конституции Украины с учетом особого статуса Донбасса.