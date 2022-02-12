Суды над обвиняемым в шпионаже в пользу РФ итальянским военным начнутся в марте

РИМ, 12 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Судебные процессы в отношении военнослужащего Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России, начнутся 14 и 30 марта. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его адвокат Роберто Де Вита.

"В марте начнутся два процесса по обвинениям в шпионаже [в отношении] Вальтера Биота: 14 марта - в военном трибунале Рима, 30 марта - в римском суде", - сообщил юрист. Он настаивает, что два параллельных процесса продолжают изначально аномальную ситуацию, при которой расследованием этого дела занимались сразу две прокуратуры - столичная и военная. Обе ранее потребовали открыть судебное преследование.

Биот, работавший в генштабе Минобороны, обвиняется римской прокуратурой в шпионаже, раскрытии государственной тайны и коррупции. Военная же прокуратура вменяет ему в вину разглашение секретной информации с целью содействия шпионажу, разглашение конфиденциальной информации и проведение фотосъемки в целях шпионажа.

Де Вита также неоднократно жаловался, что защите не предоставлен доступ к материалам дела из-за "секретности" ряда приобщенных к нему документов. При этом адвокат намерен доказать невиновность своего подзащитного, отстаивая тезис о недостаточности доказательств его вины.

Биот был задержан вместе с представителем атташата посольства РФ вечером 30 марта прошлого года на парковке в периферийном районе Рима. При них были обнаружены носитель данных и коробка с наличными. По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов. Впоследствии из РФ был выслан сотрудник военного атташата посольства республики в Москве.