МИД Турции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на восток Украины

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в субботу с рекомендацией для своих граждан воздержаться от поездок на восток Украины.

"Наша страна внимательно следит за ситуацией с безопасностью на Украине. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим посольством в Киеве перед поездкой", - говорится в заявлении МИД республики.

Ранее сразу несколько государств, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.