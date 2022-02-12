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Кризис на Украине

МИД Турции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на восток Украины

Сазу несколько государств, посольства которых расположены на Украине, ранее сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность

АНКАРА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции выступило в субботу с рекомендацией для своих граждан воздержаться от поездок на восток Украины.

"Наша страна внимательно следит за ситуацией с безопасностью на Украине. В связи с этим нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в восточные приграничные области Украины без крайней необходимости. Нашим гражданам рекомендуется принять все возможные меры предосторожности для своей личной безопасности и связаться с нашим посольством в Киеве перед поездкой", - говорится в заявлении МИД республики.

Ранее сразу несколько государств, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаТурцияКризис на Украине
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