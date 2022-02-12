Иордания призвала своих подданных отложить поездки на Украину и покинуть ее территорию

БЕЙРУТ, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Иордании рекомендовали в субботу подданным королевства временно отложить поездки на Украину в свете происходящих событий. В переданном агентством Петра заявлении иорданского МИД подчеркивается, что в данный момент лучше не совершать поездок в эту страну.

"Министерство иностранных дел Хашимитского королевства призывает всех подданных, которые находятся сейчас на Украине, покинуть ее территорию", - говорится в документе. В нем указывается, что иорданцам, находящимся на Украине, следует сообщить на электронную почту посольства королевства в Киеве данные о своем местоположении для связи с ними на случай чрезвычайных обстоятельств.

Ранее сразу несколько государств, посольства которых расположены на Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность. Такие действия государства связывают с обострением ситуации вокруг Украины.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.