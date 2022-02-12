ВСУ на фоне сообщений о взрыве в Донецке заявили, что соблюдают режим тишины

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Штаб силовой операции в Донбассе заверил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не вели стрельбу в направлении Донецка и соблюдают режим прекращения огня. Об этом идет речь в заявлении штаба силовой операции в Facebook в ответ на сообщения о взрыве в Донецке.

"В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не производили никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка", - говорится в субботнем сообщении Операции объединенных сил (штаба). ВСУ утверждают, что их артиллерийские подразделения из состава объединенных сил находятся в районах отвода.

Отмечается также, что наблюдатели ОБСЕ подтверждают, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали.

Ранее в субботу в социальных сетях и Telegram-каналах начали появляться сообщения о сильном взрыве, который слышали жители Донецка. В дальнейшем источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики заявил ТАСС, что обстановка в Донецке сейчас спокойная, а появившиеся в социальных сетях сообщения о взрыве не подтверждаются.