Науседа заявил, что деэскалация на Украине зависит от единства ЕС, НАТО и помощи Киеву

ВИЛЬНЮС, 12 февраля. /ТАСС/. Успех урегулирования в сфере безопасности на Украине зависит от единой позиции по данной проблеме Евросоюза и НАТО, а также от готовности европейских и трансатлантических партнеров оказать Киеву всестороннюю помощь и поддержку. Об этом в субботу в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Как подчеркнул президент, успех деэскалации зависит от единства союзников по ЕС и НАТО, а также от готовности предоставить Украине всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

Как заявила в пятницу находившаяся с визитом на Украине премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните, Литва увеличит в этой стране число своих военных инструкторов, а также в ближайшее время передаст украинской армии противовоздушные ракеты Stinger. Численный состав инструкторов и передаваемое количество средств ПВО она не уточнила.

На Украине находится подразделение литовских военных инструкторов, скомплектованное из представителей добровольческих сил охраны, штаба по управлению военными доктринами, авиабазы ВВС и инженерного батальона им. Юозаса Виткуса. Им поставлена задача помочь в реализации военной реформы обучением и подготовкой кадров, внедрением в армии западных стандартов.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических поясов стоимостью €676 тыс.