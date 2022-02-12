МИД Чехии призвал воздержаться от поездок на Украину, в Белоруссию и Ростовскую область РФ

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Чехии в связи с ситуацией на восточной и северной границах Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а также в Белоруссию и Ростовскую область России. Соответствующая информация появилась в субботу на сайте внешнеполитического ведомства Чехии.

"В связи с постоянно повышающейся правдоподобностью быстрого и принципиального ухудшения ситуации в сфере безопасности, что связано с существующей очень высокой напряженностью между Россией и Украиной, МИД Чехии предупреждает [граждан о необходимости воздержаться] от поездок на Украину", - отмечается в документе. В нем содержится рекомендация находящимся на Украине чешским гражданам рассмотреть возможность покинуть эту страну.

Аналогичные рекомендации даны в отношении Белоруссии. Одновременно МИД призвал чешских граждан воздержаться от посещений российских регионов, примыкающих к границе с Украиной, прежде всего Ростовской области.

МИД также привел сделанное в субботу высказывание своего руководителя Яна Липавского: "Угроза применения силы для достижения каких угодно целей Кремлем является для Чехии, члена Евросоюза и НАТО, неприемлемой. Мы все время верим в успех дипломатических переговоров [об урегулировании ситуации вокруг Украины], но одновременно в рамках ЕС и с союзниками по НАТО готовимся к наихудшему сценарию", - заявил министр иностранных дел Чехии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.