Посольство и консульство Молдавии на Украине работают в обычном режиме

КИШИНЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Посольство Молдавии в Киеве и консульство в Одессе работают в обычном режиме, несмотря на напряженность вокруг Украины, из которой эвакуировались дипломаты некоторых стран. Об этом сообщило в субботу Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

"Посольство Молдовы в Киеве внимательно следит за развитием событий в Украине. Посольство и консульство в Одессе работают в обычном режиме. В случае тревожного развития событий наша дипломатическая миссия разработала необходимый план действий", - говорится в документе. В нем отмечено, что молдавские дипломаты находятся в постоянном контакте с гражданами Молдавии, которые участвуют в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, и соотечественниками, которые обращаются к ним за информацией. Соотечественникам рекомендовано "следить за заявлениями властей и официальной информацией, распространяемой достоверными источниками".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго- востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.