Глава ДНР заявил, что взрыв у линии соприкосновения могли произвести на съемках провокаций

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин не исключает, что взрыв в одном километре от линии соприкосновения мог быть произведен журналистами во время съемок для будущих провокаций.

"Взрыв был, и он был слышен в некоторых районах Донецка, но сразу оперативно все выяснили, потому что ситуацию, конечно, держим на контроле. Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в 1-1,5 км от линии соприкосновения, в районе населенного пункта Опытная. Что взорвалось - непонятно. Мы со своей стороны не исключаем, что это, возможно, какая-то провокация, которая снималась журналистами или еще что-то", - сказал Пушилин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Пушилин заявил, что нагнетаемая на Западе истерия может быть свидетельством того, что Украина готовит новые провокации против России.

"Именно так, наверное, можно расценивать такие их точные прогнозы с учетом той истерии, которую они развернули в средствах массовой информации, в заявлениях разного рода политиков. <...> Таких темпов эвакуации, перемещения в сторону Львова своих посольств, конечно, не было. Не было того, чтобы самолеты переставали летать над Украиной. <...> Истерия нагнетается", - сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.