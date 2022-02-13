В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Специальный конституционный орган Германии - Федеральное собрание - проведет в воскресенье заседание, на котором действующий президент Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран на второй срок. Он может рассчитывать на подавляющее большинство голосов делегатов.

Федеральное собрание проводит заседания как правило раз в пять лет - только для того, чтобы избрать президента. Данный конституционный орган состоит из депутатов Бундестага и представителей парламентов федеральных земель. В этот раз участниками заседания станут 1472 законодателей.

Ранее кандидатуру Штайнмайера уже поддержали крупнейшие политические силы - Социал-демократическая партия Германии, Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, "зеленые", Свободная демократическая партия. Таким образом, Штайнмайер может рассчитывать на 1 223 голоса при 737 необходимых.

"Альтернатива для Германии" выдвинула на пост главы государства Макса Отте, Левая партия - Герхарда Траберта, Свободные избиратели - Штефани Гебауер. Как отмечают местные наблюдатели, шансов на победу у них нет.

Как сообщила в субботу газета BILD, делегатом федерального собрания будет также экс-канцлер Ангела Меркель, которая в декабре оставила пост главы правительства и ушла из политики.

Штайнмайер сделал политическую карьеру, будучи социал-демократом. Он дважды занимал пост главы МИД - в 2005 - 2009 годах и в 2013 - 2017 годах. На посту главы государства он сменил в 2017 году Йоахима Гаука. На время президентства в соответствии с существующей в ФРГ политической традицией Штайнмайер покинул ряды своей партии.

Полномочия президента

Президент является высшим государственным лицом в ФРГ, но выполняет преимущественно представительские функции. Внешняя и внутренняя политика находятся в ведении правительства во главе с канцлером. Президент представляет государство на международной арене, заключает от имени Германии договоры с другими странами, обладает правом помилования.

Он участвует в формировании правительства, предлагая Бундестагу кандидатуру на пост федерального канцлера (после консультаций с руководством партийных фракций он выдвигает кандидатуру от крупнейшей фракции), по предложению канцлера назначает и освобождает от обязанностей министров. В исключительных случаях имеет право досрочно распустить парламент и назначить новые выборы.

Глава государства в ФРГ подписывает законы после того, как их принимает Бундестаг и одобряет Бундесрат (палата представителей федеральных земель). Глава государства контролирует соответствие закона конституции и может отказаться его подписать, отправив на доработку.