Глав МИД Украины и Австрии обменялись оценками ситуации с безопасностью на Украине

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Украины и Австрии Дмитрий Кулеба и Александер Шалленберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и договорились о координации действий. Об этом глава МИД Украины сообщил в Twitter в субботу.

"В ходе разговора мы с моим австрийским коллегой Александером Шалленбергом обменялись оценками ситуации с безопасностью. Обсудили активные усилия ЕС и всей международной коалиции по защите Украины и сдерживанию России от дальнейшей агрессии", - написал Кулеба.

Он добавил, что с австрийским коллегой "договорились и далее тесно координировать действия".

Менее часа назад Кулеба сообщал о телефонном разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Активные дипломатические контакты высшего руководства Украины проходят в обстановке нагнетания ситуации вокруг темы якобы планируемого вторжения России на Украину. В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.