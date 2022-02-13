В ДНР сообщили, что наблюдатели ОБСЕ от США и Великобритании могут покинуть Донбасс

ДОНЕЦК, 13 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс. Об этом сообщил в воскресенье Донецкому агентству новостей депутат Народного совета (парламента) ДНР, председатель комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

"Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте (в Донецке - прим. ТАСС). Насчет сегодняшнего дня не знаю, какая ситуация. Но думаю, они будут покидать Донбасс", - отметил Бердичевский.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях и полеты беспилотников, за исключением тех, которые запускают наблюдатели от ОБСЕ. С 9 января в Донбассе отмечается рост напряженности, киевские силовики ведут обстрелы вдоль всей линии соприкосновения.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.