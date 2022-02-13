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Зеленский и Мишель обсудили активизацию переговоров в нормандском формате

Президент Украины заявил, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Президенты Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Шарль Мишель обсудили по телефону активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом украинский лидер сообщил в воскресенье в Twitter.

"Важный разговор с Шарлем Мишелем. Главные вопросы - совместное противодействие вызовам безопасности и санкции. Обсудили последние международные переговоры, активизацию мирного процесса в рамках "нормандской четверки", - написал Зеленский.

Он вновь подчеркнул, что Киев привержен дипломатическому урегулированию конфликта в Донбассе и поблагодарил ЕС за макрофинансовую поддержку Украины.

Переговоры советников лидеров государств нормандского формата в Берлине прошли 10 февраля и продлились почти девять часов. Сторонам не удалось добиться результатов и согласовать итоговое заявление.

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