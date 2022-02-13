Верховный суд Ирака окончательно отстранил экс-главу МИД Зибари от выборов президента

КАИР, 13 февраля. /ТАСС/. Верховный Федеральный суд Ирака принял в воскресенье окончательное решение об отстранении экс-главы МИД Хошияра Зибари от участия в президентских выборах. Об этом сообщил информационный портал Shafak News.

Заседание проходило в закрытом для журналистов режиме. В конечном итоге судьи удовлетворили иск группы депутатов, заявивших, что Зибари не может баллотироваться на пост президента после выдвинутых против него несколько лет назад обвинений в коррупции.

6 февраля Федеральный суд временно приостановил выдвижение Зибари, сославшись на обвинения во взяточничестве против бывшего министра за день до того, как в парламенте должно было состояться голосование по кандидатам на пост президента. Подозрения в коррупции против Зибари относятся к 2016 году, когда он возглавлял финансовое ведомство. Министр вынужден был тогда уйти со своего поста, хотя обвинения так и не нашли подтверждений. И вот сейчас они всплыли вновь на фоне ожесточенной конкуренции между двумя курдскими партиями - Демократической партией Курдистана (ДПК), выдвинувшей Зибари, и Патриотическим союзом Курдистана (ПСК), который поддерживает действующего президента Бархама Салеха.

Вердикт суда был оглашен всего за полтора часа до того, как в парламенте закроется регистрация кандидатов на пост главы государства. ДПК, которая до последнего момента активно продвигала Зибари, альтернативную фигуру пока не представила.

Политическая неопределенность

На минувшей неделе законодатели не смогли провести заседание и выбрать главу республики из порядка 24 подавших документы и прошедших регистрацию кандидатов, и перенесли заседание на неопределенное время. Как сообщалось, депутаты не набрали необходимого кворума в две трети голосов - в зале присутствовали 58 из 329 парламентариев. Причиной этому стал бойкот сессии ведущими блоками, в том числе ДПК, а также победившим на состоявшихся в октябре прошлого года досрочных парламентских выборах шиитским блоком влиятельного имама Муктады ас-Садра и крупнейшей в парламенте суннитской коалицией "Ас-Сияда" ("Суверенитет").

Ситуация осложняется тем, что президент, которым в Ираке традиционно является курд, должен в течение 15 дней после избрания официально назначить премьер-министра (шиита) от крупнейшего блока в парламенте. Соответственно вся эта неопределенность только усугубляет политические проблемы страны. Впрочем, по опыту прошлых лет процесс избрания представителей исполнительных органов власти после законодательных выборов традиционно затягивался в Ираке на пять-восемь месяцев.