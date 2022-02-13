В британском кабмине заявили, что министр обороны не сравнивал РФ с нацистской Германией

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес не сравнивал Россию с нацистской Германией, когда, оценивая дипломатические усилия западных стран в интервью The Sunday Times, сказал, что "в воздухе стоит запах Мюнхена". Об этом заявил телеканалу Sky News британский министр по делам Северной Ирландии Брэндон Льюис.

"Министр обороны не имел этого в виду. Он сравнивал дипломатические усилия, предпринимавшиеся в преддверии Второй мировой войны, с теми усилиями, которые мы все предпринимаем сейчас", - сказал Льюис в ответ на замечание ведущего о том, что слова Уоллеса могут быть восприняты как нетактичное сравнение России с нацистской Германией.

"Бен подразумевал, что все мы пытаемся найти дипломатическое решение, чтобы выйти из сложившейся вокруг Украины ситуации, но он также выразил опасения по поводу того, что Россия может проявлять меньше искренности в поисках этого решения и дипломатических взаимодействиях, чем мы надеемся, - пояснил Льюис, отвечая на тот же вопрос в эфире Би-би-си. - При этом он выражал и надежду на то, что [в Москве] ему искренне заявляли, что не намерены вторгаться на Украину".

Льюис заявил о наличии "технической возможности" якобы планируемого российского вторжения, при этом повторив, что Великобритания не будет направлять на Украину своих военных в случае конфликта. Он также отметил, что пока ситуация не требует подготовки к эвакуации британских граждан, хотя им и было рекомендовано незамедлительно покинуть Украины в порядке предосторожности.

Реплика Уоллеса по поводу Мюнхена, где в рамках политики умиротворения Великобритания и Франция в 1938 году вели переговоры с Германией и Италией, последовала после визита министра в Россию, где он 11 февраля встречался со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Важность диалога

Сотрудник Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI) Марк Галеотти в свою очередь заявил "Скай ньюс", что в руководстве России рассматривают разные варианты действий и постоянно оценивают последствия тех или иных шагов с учетом меняющейся обстановки.

"Поэтому очень важно, чтобы мы продолжали оказывать давление на Россию, в то же время ясно дав понять, что существуют возможности сойти с текущего курса, - сказал Галеотти. - <...> В России вполне обоснованно усвоили ощущение того, что Запад внимательно слушает Россию лишь тогда, когда Россия создает для Запада проблемы. Отчасти это правда".

По словам эксперта, Запад должен иметь возможность продолжить обсуждение с РФ тех вопросов, которые вызывают обеспокоенность обеих сторон, и представить некоторые из уже озвучивавшихся им предложений как уступки Москве. При этом Галеотти считает, что США и Европа не должны поступаться интересами Украины или отказываться от политики открытых дверей НАТО.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.